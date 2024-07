Ilaria Salis con l' amica primo selfie da Bruxelles Si mette subito male | Ora preparati | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel giorno delle nomine dell'Europarlamento, dall'aula di Bruxellexsi esibisce nel(mezzo)del suo mandato da europarlamentare. La deputata italiana di Left, eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, pubblica su X, l'ex Twitter, una foto sorridente corredata da questa didascalia (in inglese): ", questa mattina alla riunione costitutiva della LIBE - Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo. Non vedo l'ora di lottare qui per la causa dei diritti e delle libertà fondamentali, come ho sempre fatto nei movimenti sociali". E ancora: "Senza fare distinzioni tra cittadini europei e migranti, tra Paesi Ue e Paesi esteri, tra zone di frontiera interne ed esterne.