Il Rimini rinnova le corsie esterne Dal Napoli arriva l’under Cioffi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Tanti sono partiti, tanti ne stannondo. Nel giro di una decina di giorni ilha risistemato le. Almeno quelle d’attacco. Antonioè l’ultimo attaccante di fascia in ordine di tempo che da ieri si è aggregato alla truppa di Buscè a Frontone. Casertano, originario di Maddaloni, cresciuto nel settore giovanile del, il 22enne ha già una certa confidenza con la serie C. Proprio come i nuovi compagni che prima di lui si sono messi addosso il biancorosso (da Chiarella a Dobrev, ma anche il riminese Accursi e Malagrida). Giovani e under. Alcuni di proprietà su cui scommettere, altri in prestito a farsi le ossa in C). È il caso diche in Piazzale del Popolo ciin prestito dalfino al termine della stagione. Con sulle spalle, dicevamo, già oltre 60 presenze in serie C con Pontedera prima e Ancona la scorsa stagione.