Iannacone dalla tv al palcoscenico del Festival delle Musiche

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Ilsi tinge di teatro e inchiesta per l’incontro con Domenicoin “Che ci faccio qui in scena”. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 luglio presso Piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana con inizio alle ore 21:15. Ingresso libero. In “Che ci faccio qui in scena” il racconto televisivo neorealistico di Domenicosi cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Ildiventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non puo? comunicare. Le storie cosi? riprendono forma, si animano di presenza viva e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate.