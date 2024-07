Giù la villa della criminalità Ruspe sul terreno dell’illegalità | Ora può tornare alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)al lavoro, in unattiguo alla Valassina. C’è da abbattere un simbolo di illegalità e restituire l’area alla collettività. È il sindaco Simone Gargiulo ad annunciare l’importante novità, attesa da anni: "Sono finalmente cominciati i lavori di demolizionecon annesso capannone abusivi in via Valassina - sottolinea -. Qui sorgerà un’area verde attrezzata a disposizione delle. Il ripristinolegalità lo facciamo con i fatti e non a parole". Si tratta di una ex residenza lussuosa, con giardino, garage, magazzini, barbecue su un’area di oltre 3mila metri quadrati (nella foto l’area di cantiere). Ma con dentro anche piscina, idromassaggio, mosaici, colonne. Che sparirà in questi giorni, dopo una lunga battaglia giudiziaria durata 18 anni.