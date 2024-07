Giovedì il Napoli in ritiro a Castel di Sangro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Dailindi, chiuso ildi Dimaro:si riparte dadiGli azzurri, che hanno lasciato la Val di Sole dopo 11 giorni di lavoro, ricominceranno la preparazione estiva in Abruzzo a partire dal 25 luglio.Si è chiuso ildela Dimaro. Gli azzurri hanno concluso la prima parte della preparazione estiva in Val di Sole, dopo 11 giorni di lavoro, con una doppia seduta domenicale. Nelle immagini pubblicate dal club azzurro, il saluto di Conte e dei suoi ragazzi ai tifosi presenti sugli spalti. La società partenopea ha dedicato anche un post alla località trentina, a cui ha dato appuntamento al prossimo anno.La squadra si ritrovarsimattina per partire alla volta dell’Abruzzo, dove ripartirà la preparazione precampionato.