Francia la sinistra ha trovato l’accordo sul nome da proporre come prima ministra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Lahaun accordo sulda candidarein. A due settimane dalla vittoria elettorale nelle urne anticipate e dopo giorni di trattative, il Nuovo Fronte Popolare hal’intesa suldi Lucie Castets. Una mossa che arriva meno di un’oradell’intervento di Emmanuel Macron in televisione: il presidente della Repubblica non ha ancora parlato dopo il risultato delle elezioni ed è atteso in diretta tv la sera del 23 luglio, a due giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi. Castets è fondatrice e portavoce dell’associazione Nos Services Publics.si legge nella nota firmata dai partiti, è direttrice delle finanze del comune di Parigi e “forza trainante nelle battaglie per la difesa e la promozione dei servizi pubblici”. È stata molto visibile anche durante la mobilitazione contro la riforma delle pensioni imposta da Macron.