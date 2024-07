Equitazione gli italiani in gara giorno per giorno nel completo alle Olimpiadi 2024 | calendario orari esatti dove vederli in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia deldell’sarà presente ai Giochi di Parigicon tre binomi titolari, che prenderanno parte anche alla prova a squadre, più uno di riserva. Da sabato 27 a lunedì 29 luglio con la squadra l’obiettivo degli azzurri può essere quello di ottenere la top ten (15 squadre al via), mentre a livello individuale sarà importante riuscire a centrare la finale a 25. I tre binomi titolari saranno Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Emiliano Portale su Future e Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress, mentre la riserva a Parigi sarà Pietro Sandei su Rubis de Prere. Resteranno in Italia come prima riserva Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, come seconda riserva Giovanni Ugolotti su Florencina R e come terza riserva Alessio Proia su Gatto Salta D’O, infine le ulteriori riserve saranno Daniele Bizzarro su Stormhill Riot e Paolo Torlonia su Esi Bethany Bay.