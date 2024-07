È morto il conte Brutto incidente in mare in gravi condizioni anche una donna

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Tragicoin laguna. Si sta cercando di capire in queste ore cosa sia effettivamente accaduto a Venezia, ma il bilancio parla di un uomoe unaferita in modo grave. A perdere la vita è stato ilMarco Celio Passi, di 45 anni, pro cancelliere dell’Ordine di Malta. La, una 42enne di origini francesi, sarebbe in fin di vita. Secondo le prime informazioni la barca sarebbe andata a sbattere contro una briccola, un palo da ormeggio. Non è chiaro cosa possa aver provocato l’impatto, se una manovra sbagliata oppure un’avaria al motore.