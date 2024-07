Dragon Age | The Veilguard rivelato il cast di doppiatori

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Electronic Arts Inc. e BioWare hannooggi ilstellare deiperAge: The, il nuovo GDR fantasy per giocatore singolo previsto per l’autunno 2024 su PlayStation®5, Xbox Series XS e PC. I giocatori impersoneranno Rook, il nuovo protagonista, e combatteranno al fianco degli eroi dell’Egida del Velo. Ilcomprende attori veterani e nuove voci, che saranno presenti alla conferenza dedicata al Comic-Con di San Diego il 26 luglio.di Rook Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2) Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS) Bryony Corrigan (Baldur’s Gate 3, Good Omens) Alex Jordan (Cyberpunk 2077, Il Fantastico Mondo di Gumball)dei Compagni Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) come Harding, l’esploratrice nanica con poteri magici.