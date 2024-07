Conguaglio 730 2024 | le istruzioni per i rimborsi Inps passo passo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 23 luglio 2024)sul730/. La dichiarazione dei redditipresentata all’Agenzia entrate con modello 730 rappresenta il momento finale del rapporto tra il dipendente/pensionato e il Fisco, riguardo al periodo d’imposta 2023. In questa sede si sommano tutti i redditi totalizzati nell’anno e si determina l’imposta a carico del contribuente.Se quest’ultima è inferiore alle tasse già versate in acconto dall’interessato, si parla dia debito.Al contrario, se gli acconti fiscali sono superiori all’imposta dovuta dal contribuente, questi ha diritto ad un rimborso (a credito).L’, agendo come sostituto d’imposta, ha competenza in merito alle operazioni dia credito o a debito nei confronti dei pensionati che presentano il modello 730.