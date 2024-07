Capezzone | breve storia delle bugie rosse sugli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Si potrebbe andare ancora più indietro nel tempo, ma, fissando arbitrariamente una data simbolica di partenza, potremmo dire che molto inizia giovedì 6 novembre 1980, con la prima pagina dell'Unità, organo del Pci, che annuncia con tono funereo l'elezione di Ronald Reagan a presidente degli. Titolo: «Inquietudine nel mondo per la vittoria di Reagan». Occhiello: «Un'America delusa e in crisi esprime un voto essenzialmente negativo». Sommario: «Si fa pressante la necessità di nuove iniziative di pace». Ah sì? E chi con chi intendevano farle i comunisti italiani queste brillanti iniziative di pace? Elementare, Watson: abbracciati a Breznev, e finanziati da Mosca. Ecco, per stare solo agli ultimi 44 anni, è sempre andata così.