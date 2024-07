Atletica parata di stelle al Golden Gala di Roma dopo le Olimpiadi | ci sono Tamberi Iapichino e Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Non ci sarà tempo di rifiatareledi Parigi 2024, visto che l’tornerà immediatamente protagonista con la Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante farà tappa anche aper il consueto, che andrà in scena venerdì 30 agosto: nuova collocazione rispetto a quella consueta di inizio giugno, quando all’Olimpicoandati in scena gli Europei. Si preannuncia un’autenticadi, con tanti fuoriclasse italiani e diversi big del panorama internazionale. Gianmarcocercherà il successo nel salto in alto sulla pedana dove ha conquistato il titolo continentale: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 fronteggerà lo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato alle sue spalle) e il neozelandese Hamish Kerr (Campione del Mondo Indoor). Da non perdere Nadia Battocletti sui 1500 metri, dove terrà botta l’etiope Gudaf Tsegay.