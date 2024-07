Agricoltura | da Camera Commercio Caserta 150mila euro per la diffusione della Green Economy

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 23 luglio 2024). “Ladi, Industria, Artigianato ediha deciso di destinare un importante contributo di supporto alle imprese agricole per lain Terra di Lavoro”. Lo comunica, in una nota, Coldirettispiegando che si tratta “dell’importante somma di 150 mila. L’obiettivo è quello di accompagnare gli imprenditori agricoli attivi nel nostro territorio nell’acquisto di macchinari, attrezzature e prodotti volti a conciliare una produttività sostenibile e una riduzione dei costi”. Per l’associazione il piano “porterà un rafforzamento dei sistemi agricoli, così da garantire una sicurezza alimentare anche in condizioni climatiche avverse, come le potenti piogge e grandinate o il caldo afoso di queste settimane”.