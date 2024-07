Vaccino Hpv certificazione obbligatoria per gli studenti pugliesi | il governo stoppa Emiliano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) “L’impostazione della legge regionale pugliese che impone la comunicazionedell’esecuzione o rifiuto delcontro il papilloma virus umano (HPV), per l’iscrizione ai percorsi di istruzione scolastici e universitari previsti nella fascia di età 11-25 anni, solleva diverse criticità. L’impugnazione da parte delMeloni, annunciata dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, diviene dunque un atto necessario per permettere di affrontare la questione nella dovuta considerazione”. Lo dichiara la senatrice pugliese Maria Nocco, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio in Senato.