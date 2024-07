Treni incubo Santa Maria Novella Firenze sempre a rischio la soluzione sarà la Tav ma servono ancora 4 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Due giorni di caos, decine dicancellati, ritardi fino a 200 minuti sulla linea dell’Alta Velocità. E l’Italia spezzata in due con una delle sue vertebre più importanti incrinate: la stazione fiorentina direduce da 48 ore di fuoco, quelle di venerdì e sabato, quando un guasto alla linea elettrica prima e la presenza di persone sui binari poi, ha mandato in tilt la circolazione paralizzando un Paese intero. Ma come evitare un bis da? Lapotrebbe arrivare col passante dell’Alta Velocità in costruzione in questo momento nella pancia di: un doppio tunnel lungo quasi 7 chilometri che consentirà il sottoattraversamento della città da parte delle linee dell’Alta Velocità. A spiegarne i benefici è il governatore della Toscana, Eugenio Giani. "La vicenda di questi giorni – commenta – mostra quanto sia importante.