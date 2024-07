The Boys 4 spiegazione del finale | dove andremo a finire?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024) The4,del? La quarta stagione di Thesi è rivelata un altro sanguinoso affare! La serie di Prime Video, diretta da Eric Kripke, offre un’altra stagione esplosiva in cui i Ragazzi sono spinti al limite nella loro lotta contro Patriota (Antony Starr) e i Sette – con tanto di satira pungente, prigioni del sesso e speciali fantoccio di propaganda natalizia. In attesa del ritorno di The, eccofiniranno Billy Butcher (Karl Urban) e gli altri Thenell’imminente quinta e ultima stagione dello show. La quarta stagione di Theelimina alcuni personaggi importanti Dopo che Ryan (Cameron Crovetti) lascia la Vought Tower in seguito a un confronto con il padre, si riunisce con Butcher e Grace Mallory (Laila Robins) in un ospedale gestito dalla CIA.