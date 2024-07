Spinta e aggredita dal branco maxi rissa a due passi dal Duomo a Massa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Offesa,e scaraventata a terra da undi giovani inferociti, che dopo una spedizione punitiva contro due loro coetanei, hanno minacciato chiunque ha provato a riportarli alla ragione. "Uno di loro – racconta chi era presente – brandendo una bottiglia di vetro rotta sotto gli occhi di tutti". E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Dante, nel cuore del centro storico, dove una donna dipendente di un locale nel tentativo di sedare una vera e propria caccia all’uomo, è stata spintonata e buttata a terra "da una banda di giovani partiti improvvisamente dalla scalinata della cattedrale – spiegano i testimoni – per inseguire una coppia con cui avevano avuto un diverbio, che in pochi secondi si è trasformato in una vile aggressione".