Risorse Il potere dell’acqua | l’energia idroelettrica come via italiana alla transizione ecologica

(Di lunedì 22 luglio 2024)è la più grande fonte mondiale di energia pulita e produce più energia di tutte le altre fonti rinnovabili messe assieme (eolico, solare fotovoltaico, bioenergia e geotermico). Il settore idroelettrico, secondo il rapporto dell’AIE del 2020, ha fornito un sesto della produzione mondiale di elettricità con quasi 4.500 TWh (terza fonte dopo carbone e gas naturale), attraverso una potenza impegnata di 1.330 GW. Oggi in 35 paesi nel mondo,costituisce oltre il 50% dell’elettricità prodotta. Di questi, 28 sono economie emergenti e in via di sviluppo, mentre nelle economie avanzate, sia per il maggior impiego di gas naturale e delle altre fonti rinnovabili, la quota dell’idroelettrico per la copertura del fabbisogno energetico è relativamente diminuita, mantenendo comunque un’importanza fondamentale per il funzionamento del sistema.