Patriottismo ma ora sconfiggiamo Trump Hollywood esulta per la retromarcia di Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra gli attori didichiaratamente democratici, la scelta di Joedi ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca è stata ampiamente elogiata così come è stata celebrata Kamala Harris, la vice indicata come candidata. Robert De Niro ha dichiarato di provare «rispetto, ammirazione e affetto» perper la sua decisione. «Con un atto di politica accorta edisinteressato, Joesi fa da parte per aprire la strada a un altro democratico che diventi presidente Perché non c'è niente di più importante per il nostro Paese che sconfiggere Donaldalle urne», ha sottolineato De Niro. Sulla stessa linea Barbra Streisand: «Dovremmo essere grati per il suo sostegno alla nostra democrazia», ha scritto su X.