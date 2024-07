Parigi 2024 Giuseppe Cocciaro guida la spedizione della ginnastica artistica | Obiettivo finale a squadre VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il direttore tecniconazionale italiana dimaschile,, è stato intercettato dai microfoni di Sportface.it alla partenza da Fiumicino per le Olimpiadi di. Tutto pronto per l’esperienza a cinque cerchi di un gruppo che guarda al futuro con grande speranza, come sottolinea il dt: “Anche per me sarà la prima Olimpiade, esattamente come per i ragazzi, quindi c’è tanta emozione anche da parte mia. Abbiamo un grande gruppo, molto giovane e per questo ho detto che la nostra Olimpiade sarà quella di Los Angeles perchè c’è ancora grande margine di miglioramento – spiega– Già acomunque potremo fare una buona Olimpiade, abbiamo dimostrato cose importanti finendo sempre a podio nelle ultime tre edizioni degli Europei nel concorso a