Nuovo attacco alla Giunta Sequestro Villaggio dei Pini | La sindaca ora si dimetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il centrodestra a Usmate chiede le dimissioni dellaLisa Mandelli.delle forze di opposizioneprima cittadina dopo ildei terreni aldeial centro dell’inchiesta per presunti affari sporchi sul mattone che ad aprile ha portato in carcere un funzionario comunale e 8 imprenditori della zona. I sigilli, qualche giorno fa, ora la reazione politica. Al centro del caso c’è "la delibera adottata dnel 2021 per la realizzazione di un complesso residenziale all’interno dell’area bloccata dProcura - spiega il capogruppo Stefano Vimercati (Uniti) - anche stavolta laè ignara? A nostro avviso le motivazione con cui si disse sì al privato erano aleatorie e anche l’interesse pubblico non ci sembra così chiaro. I dubbi sono tali che ci portano a domandare il passo indietro".