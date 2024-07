Nomi femminili la Lega disconosce il ddl della discordia | Iniziativa personale sarà ritirato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il disegno di legge per vietare l’uso deinegli atti pubblici non è un’, ma una trovatadel suo senatore Manfredi Pontenti, al quale i vertici del partito hanno chiesto di ritirarlo. A spiegarlo sono state fonti di via Bellerio, con parole che non lasciano dubbi sulla presa di distanza dalla fuga in avanti. Laprende le distanze dal ddl contro inegli atti pubblici “Laprecisa che la proposta di legge del senatore Manfredi Potenti è un’del tutto. I vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, non condividono quanto riportato nel Ddl Potenti, il cui testo non rispecchia in alcun modo la lineache ne ha già chiesto il ritiro immediato”, hanno spiegato dal Carroccio.