Matteo Berrettini vola nel ranking | Obiettivo top 30 per l’Australian Open Perché può risalire velocemente – La classifica Atp

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’Italia del tennis inizia la settimana che conduce all’inizio dell’Olimpiade con sei giocatori in Top 50. Rientra in questo gruppo infatti, in assoluto il Top 100 che ha guadagnato più posizioni (32) grazie al titolo vinto a Gstaad, il nono in carriera e il secondo in Svizzera. Proprio qui sei anni fa aveva vinto il suo primo torneo nel circuito ATP. Perla grande risalita inè la conseguenza diretta di una forma fisica e di un tennis ritornati a un livello di eccellenza. Lo si era già capito a Wimbledon, quando solo lo sfortunato incrocio al secondo turno contro Jannik Sinner lo aveva costretto a salutare in anticipo l’erba di Londra. Lo ha confermato il percorso netto sulla terra rossa di Gstaad: questo, se non viene frenato da acciacchi fisici, può perdere solo contro i migliori.