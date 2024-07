LIVE Sonego-Poljicak 6-2 2-4 ATP Umag 2024 in DIRETTA | serve prima il croato nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAVONE 40-0 Ace (3°). 30-0vincente. 15-0 Stecca la risposta. 2-4 Aggressivo sin dalla risposta il, si va a prendere il break a rete, proprio come fanno i grandi giocatori. 40-A Risponde veloce con il dritto alla, non ha tempo di organizzare il lungolinea di dritto. Altra chance. 40-40 L’annulla con unaprovvidenziale. 30-40 Altra palla corta ben giocata, dopo i disastri del 1° set, dae palla break. 30-30 Non chiude due dritti comodi (per lui)ma lo fa attaccandosi a rete. 15-30 Servizio e dritto. 0-30 Vincente la palla corta di rovescio in risposta di. 0-15 Sbaglia di dritto, forzato dall’ottima risposta del rivale attenzione.