La sagra paesana poi la violenza Inseguita in strada dal bruto presa per il collo e immobilizzata Arrestato un ragazzo pakistano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladel paese e le luci che piano piano si spengono. È l’ora di tornare a casa per una 55enne, che sulla sua, trova unche prima la immobilizza, poi la violenta. A finire nei guai un 24enne, residente in provincia di Ferrara, che è statoin flagranza persessuale. Il giovane è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri della stazione di Marcaria nel Mantovano, dove si è consumata l’aggressione ai danni di una donna. Ma ecco i fatti. Il 24enne ha seguito una donna, che stava rientrando a casa dopo la festa d’estate di Campitello di Marcaria, per poi bloccarla lungo unaprovinciale e qui, con la forza, l’ha trascinata in una zona appartata, afferrata per ileda terra, costringendola a subire atti sessuali. È accaduto alcuni giorni fa ma la notizia è stata diffusa solo ieri.