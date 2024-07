Kamala Harris pronta alla nomination | Grata a Biden E arriva anche la benedizione di Soros

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Parlandosua prima apparizione pubblica da quando il presidente Joeè uscito dcorsa presidenziale del 2024 domenica pomeriggio, la vicepresidenteha elogiato l’eredità del presidente. “L’eredità di successi dinegli ultimi tre anni non ha eguali nella storia moderna”, ha detto a un evento per gli atleti del campionato NCAA.ha evitato di parlare della campagna elettorale, non avendo ancora formalizzato la sua candidatura. La vicepresidente sembra però aver già ipotecato laper la Casa Bianca, evitando con ogni probabilitàle mini primarie. Tutti i suoi principali potenziali sfidanti infatti le hanno già dato l’endorsement, compresi i governatori di California, Michigan, Pennsylvania, Illinois, Minnesota, Wisconsin e Kentucky.hail sostegno die dei Clinton.