Il principino George oggi compie 11 anni il tempo dei giochi sta finendo | Ssarà sottoposto a regole sempre più ferree e la sua vita si trasformerà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il11e nonostante il sangue blu e la garanzia di un futuro da re, lanell’ultimo anno non deve essere stata semplice neanche per lui. Questo è l’anno che ha sconvolto la corona con l’annuncio del cancro del nonno Carlo III e soprattutto di mamma Kate Middleton. Baby, come lo chiamavano alcuni meme assai divertenti, è l’ometto di casa ed il secondo in linea di successione al trono e per lui, ledella monarchia dicono che ildeispensierati sta. In realtà, ultimamente è stato spesso visto insieme al padre William a godersi le passioni di casa Wales, dal concerto di Taylor Swift a Wembley, dove insieme alla sorella Charlotte si son scattati un selfie che resterà memorabile.