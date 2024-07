F1 | Oscar Piastri la prima gemma della carriera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una gioia certamente irrefrenabile per per il ventitreenne nato a Melbourne. L’australiano ha infatti messo a referto la sua, incredibile, vittoria in Formula 1 nel Gran Premio d’Ungheria andato in scena nella domenica di ieri. Un grande successo, più in generale, per una McLaren che appare essere diventata la vettura più performante di questo attuale lasso di tempo del Mondiale 2024 di F1. Aggiornamenti chirurgici e bravura in pista dei due giovani piloti hanno portato la scuderia papaya a realizzare una doppietta solidissima sul tracciato di Hungaroring che culmina un percorsa sempre in crescendo.ha vinto meritatamente la suagara indopo aver sfiorato il primo posto in diverse occasioni: un’ottima base di partenza, quindi, in vista di un futuro che potrebbe essere davvero molto luminoso.