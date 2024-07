Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi pace fatta tra le due ex Vippone? Il selfie che lo conferma

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip più discussi c’è sicuramente, la quale è anche molto attiva e molto seguita sui social, dove ama condividere con i suoi followers momenti della sua vita quotidiana, tra impegni lavorativi e momenti di svago. Proprio nelle scorsesi è mostrata a Capri, in compagnia di altri influencer per sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche ed è stata proprio in questa occasione che ha fatto chiacchierare la vicinanza tra lae Alessandro Basciano, che per molti sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia. A smentire il flirt trae Alessandro ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha negato che tra i due ex Vipponi possa esserci un interesse sentimentale. Nonostante ciò, però, in molti hanno continuato a pensare che la loro vicinanza nasconda qualcosa di più.