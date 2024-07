Doppietta Torino | arrivano Adams e Paleari

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 luglio 2024) Granata attivisimi sul fronte del mercato in entrata. Dopo Saul Coco, arriva ladelche si assicura l’attaccante scozzese Che, svincolatosi dal Southampton, e il secondo portiere Albertodal Benevento.: C’E’PER L’ATTACCO Rinforzo importante per mister Vanoli che avrà a disposizione la spalla di Zapata, capace di agire sia da prima che da seconda punta. Il classe 1996, reduce dall’Europeo in Germania con la maglia della Scozia, ha chiuso la sua esperienza con il Southampton, dove ha raggiunto la promozione in Premier League segnando 17 reti. Queste le sue prime parole da giocatore granata: “Sono molto carico e felice. Sarà molto difficile”. Nelle prossime ore sbarcherà in città per visite e firme, dopodichè raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro.