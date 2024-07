Dopo solo un anno Peter Hawkings non è più il direttore creativo di Tom Ford

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) A poco più di undalla sua nomina,ha lasciato la direzione creativa di Tom. La notizia arriva in modo inaspettato, ma non in modo imprevedibile. Nel periodo alla guida del marchio,, che diè stato stretto collaboratore per oltre 25 anni, ha ricalcato fedelmente il lavoro del suo predecessore senza voler mai cambiare le carte in tavola in un brand che ha fatto dell’eleganza e della sexiness il suo marchio di fabbrica. Tom- Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025 TomAutunno/Inverno 2024 Alena Zakirova/Getty ImagesTom- Runway - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2024-2025 TomAutunno/Inverno 2024 Alena Zakirova/Getty Images Per i meno attenti, nel novembre del 2022 Tomaveva deciso di ritirarsi dalle scene, vendendo il suo marchio omonimo a Estée Lauder per circa 1,1 miliardi di dollari.