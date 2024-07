Coppia tenta di attraversare l’Atlantico in barca a vela | i corpi ritrovati su una scialuppa arenata su un’isola in mezzo all’Oceano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il sogno di una traversata transatlantica asi è trasformato in un incubo senza fine per Sarah Packwood e Brett Clibbery, unadi velisti britannici e canadesi scomparsi nel nulla lo scorso 18 giugno. Dopo settimane di angosciante silenzio, il loro destino è stato tragicamente sto il 12 luglio, quando i lorosenza vita sono stati rinvenuti su unadi salvataggio distrutta,sulle coste di Sable Island, in Canada. La loro avventura, ribattezzata “Green Odyssey”, era partita dalla Nuova Scozia a bordo del loro yacht di 13 metri, Theros, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere le Azzorre senza utilizzare combustibili fossili.