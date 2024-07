Canovi vince il titolo europeo con la staffetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Violaè campionessa d’Europa under 18 con laazzurra. E’ la cosiddetta "svedese", quella che vede le quattro atlete correre distanze differenti, la prima 100 metri, la seconda 200, la terza 300 e la quarta 400. E Viola, atleta della Corradini Rubiera allenata da Loredana Riccardi, ha fatto ampiamente il suo dovere, correndo i 100 metri e dando il cambio a Margherita Castellani in ottima posizione. Poi è partita Laura Frattaroli che ha dato il testimone a Elisa Valensin che ha vinto con buon distacco sulla seconda e con tanto di recordin 2’05’’23. Tra l’altro il quartetto italiano era il più giovane di tutti, con tre ragazze nate nel 2008: favorite, ma in una gara che presenta sempre insidie, hanno confermato la loro leadership a partire dalla prima frazionista, la, che voleva vendicare la prova individuale sui 100.