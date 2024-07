Brembate altra tragedia | 44enne muore annegato nel Brembo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un uomo di 44 anni è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 22 luglio a, nella zona di via Arnichi, poco prima delle 18. Dopo essersi immerso nel, sarebbe stato trascinato via dalla corrente e di lui si sarebbero perse le tracce: immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, con carabinieri e vigili del fuoco che si sono diretti subito sul posto. Sulla zona si è alzato in volo anche l’elicottero da Bergamo, per una visione più ampia che potesse facilitare le ricerche. Una volta individuato, i soccorritori sono riusciti a recuperarlo, ma purtroppo ne hanno potuto solo constatare il decesso. Solo una decina di giorni fa, poco distante, un ragazzo di 31 anni aveva perso la vita in circostanze simili: era l’11 luglio quando Daniel Olaru, 31enne camionista romeno di passaggio, decise di rinfrescarsi insieme ai colleghi prima di riprendere il viaggio.