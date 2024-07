Bottecchia 100 Ciclo Club Eroica omaggia grande campione friulano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) – A distanza di cent’anni dalla vittoria del Tour de France, ilha dedicato un weekend di eventi per onorare e rendere omaggio alOttavio. Sede degli eventi commemorativi, Borgoluce di Susegana (TV), che con i suoi ottimi servizi e la consueta,disponibilità ha fatto da punto di riferimento per tutti gli appassionati che si sono ritrovati per l’occasione. L’apertura del weekend, al sabato pomeriggio, è stata affidata ai racconti ed alle storie di Giancarlo Brocci e Jacek Berruti, che hanno preceduto la proiezione del film “, el furlan de fero”. A seguire, hanno dato ulteriore vigore alla serata, le sempre coinvolgenti storie degli ex professionisti Mario Beccia, Simone Fraccaro e Flavio Vanzella.