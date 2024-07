Analisi azzardate quando non sono come vuoi | Poletti travolge Fusani Che stoccata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) A 4 di sera, il talk-show che va in onda tutti i giorni ed è condotto da Robertoe Francesca Barra, è andato in onda un acceso dibattito sulla decisione del presidente degli Stati Uniti di fare un passo indietro e di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il tema sta infiammando il dibattito mondiale. Soprattutto perché, secondo molti, i segnali di un cedimento dell'inquilino della Casa Bianca erano chiari da tempo. Questa la tesi sposata da Francesco Giubilei. "Il problema di Biden, oltre al dato anagrafico e agli evidenti problemi di salute, riguarda il merito. Se guardiamo gli anni di presidenza di Biden, ci rendiamo conto chestati fallimentari", ha detto per esordire il presidente della Fondazione Tatarella.