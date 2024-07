Alberto e Charlene di Monaco più ironici che mai | divertente siparietto all’ultima tappa del Tour de France

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) C’erano anche il principedie la principessa, domenica 21 luglio, a, per l’ultimadeldeche ha visto correre i ciclisti dal principato a Nizza e, alla fine, tagliare il traguardo Tadej Pogacar, consentendo all’atleta di mettere la firma definitiva sull’edizione 2024 della famosa competizione. I due royal, grandi amanti dello sport, sono apparsi in forma e molto rilassati. La prova? L’essersi prestati a unalla linea di partenza della competizione. Ildein Costa Azzurra Non è la prima volta, quest’anno, chediassiste in diretta a unadelde