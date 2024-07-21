Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 07:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA Roma-SUD E A24 DIREZIONE FIRENZE. RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA Regione. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI OGGI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 19:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA LITORANEA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA LITORANEA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 18:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA LITORANEA NEI PRESSI DI OSTIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER TIVOLI, INCIDENTE, QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; IN CHIUSURA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: A SAN CESAREO DA DOMANI E FINO AL 27 LUGLIO SI SVOLGERA’ IL TORNEO DI VOLLEY BEACH IN SQUARE 4. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 17. CIRCOLAZIONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE A CURA DI ASTRAL NEL COMUNE DI FIUGGI; FINO AL 29 LUGLIO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 29 AL KM 28 IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. romadailynews
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