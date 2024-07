Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024)21 LUGLIOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA-SUD E A24 DIREZIONE FIRENZE. RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. PER IL RESTO LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA. SPOSTAMENTI FACILITATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI OGGI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral