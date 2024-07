Venezia ragazza di 21 anni si tuffa e non riemerge più… trovata morta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Una tragica notizia arriva da, dove unadi 21è deceduta nella notte tra sabato e domenica. Intorno a mezzanotte e 45 di domenica 21 luglio, la giovane si èta in una pozza d’acqua in Strada Zaffi da Barca, vicino alla diga agli Alberoni, e non è più riemersa. Il fidanzato, che era con lei al momento del tuffo, non vedendolare ha lanciato immediatamente l’allarme. Ha chiamato i vigili del fuoco e il 118, sperando in un rapido intervento dei soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, non c’è stato nulla da fare. Laè statasenza vita dopo circa mezz’ora. Questa tragedia ha sconvolto non solo gli amici e i familiari della giovane, ma anche tutta la comunità di