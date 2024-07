Usa l’indiscrezione del New York Times | Biden non annuncerà l’eventuale ritiro prima della visita di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joenon prenderà alcuna decisione su un eventualepropria candidatura dalle presidenziali del prossimo 5 novembrea Washington del premier israeliano Benjamin, in programma la prossima settimana su iniziativa del partito repubblicano.è stata pubblicata dal The New, che cita una serie di voci vicine al presidente e ai suoi consiglieri, secondo cui l’inquilinoCasa bianca non intende dare al capo del governo israeliano, con cui i rapporti sono sempre più tesi a causaguerra nella Striscia di Gaza, la “soddisfazione” di ritirarsi alla vigilia del suo intervento al Congresso, dove parlerà su invito dei suoi avversari.