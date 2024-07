Tour de France oggi tappa 21 | orario crono percorso e diretta tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – Ilde2024 si chiudecon lanumero 21, l’ultima in programma. Domenica 21 luglio va in scena ladi 33,7 km con partenza da Montecarlo, nel Principato di Monaco, e arrivo a Nizza. La maglia gialla Tadej Pogacar si avvia a trionfare nella corsa dopo 5 vittorie parziali e, nell’ultima frazione, potrebbe andare a caccia del successo numero 6 per chiudere in bellezza. L’avversario principale, se non l’unico, è Remco Evenepoel. Il tracciato non è propriamente per specialisti puri, vista la presenza di una salita ‘vera’: 8,1 km fino a La Turble, con un’ascesa di pendenza media del 5,6%. Il primo corridore partirà alle 14.40. L’arrivo di Pogacar, ultimo a partire, avverrà alle 19.30 circa. Lasarà trasmessa intv in chiaro su Raidue dalle 15.40, constreaming su RaiPlay. Per gli abbonati,dalle 14.