Torino giornalista aggredito da alcuni militanti di Casapound

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024), 21 luglio –de La Stampa Andrea Jolydadi. L’aggressione, si legge sul quotidiano, è “avvenuta in via Cellini all’esterno dell’Asso di Bastoni, un circolo storicamente frequentato da simpatizzanti edi estrema destra”. Sono intanto in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine diper far luce su quanto accaduto, sull’episodio ci sarebbero anche diversi video di residenti. La Polizia torinese, a quando si apprende, avrebbe identificato due persone, presunti autori di quanto subito ieri sera dal. Subito dopo l’accaduto, sull’episodio erano stati avviati gli accertamenti della Digos di. “Sono grato alla Questura diper aver tempestivamente identificato due individui fortemente sospettati di essersi resi protagonisti dell’aggressione aldella Stampa.