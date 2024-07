Rotary club di Ostuni | nuovo presidente Antonio Castellana Cambio di consegne

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Di seguito il comunicato:, dottore in Giurisprudenza, ex Cancelliere, è ildel-Valle d’Itria-Rosamarina per l’anno 2024-2025. Rotariano dal 1996, non è alla prima esperienza di, avendo già in passato diretto ildi Ceglie Messapica-Terra dei Messapi. Il passaggio delleè avvenuto presso la sede dell’hotel Palace: iluscente Claudio Verganti ha concluso un anno intenso e pieno di appuntamenti di servizio per il territorio; da ricordare l’installazione della stanza multisensoriale nel Centro Solari di, per la stimolazione delle abilità cognitive residue negli anziani in difficoltà, e le iniziative per la lotta alla Xylella.