Roma borseggiatori in azione sul bus | fermati da un poliziotto fuori servizio

(Di domenica 21 luglio 2024) Non immaginavano neanche che tra i passeggeri dell’autobus ci fosse un agente in borghese che stava raggiungendo il posto di lavoro e che quindi ha assistito ai loro tentativi di borseggiare i poveri viaggiatori che si trovavano a bordo del mezzo. Pensavano di poter agire indisturbati e, invece, sono finiti in manette. Dueinsu un bus di lineadai un– foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Solo due giorni fa, due giovani sono stati visti dalsul bus di linea. I loro movimenti sono apparsi subito strani, preoccupanti e l’investigatore, rendendosi conto di quel che stava accadendo, ha deciso di non perderli d’occhio, fino a quando in via del Plebiscito, una volta che sono scesi, ha deciso di agire.