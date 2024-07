Report | le anticipazioni della puntata di stasera 21 luglio 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 luglio 2024), in onda21su Rai 3 Questa sera, domenica 21, va in onda in prima serata la replica di unadi, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,55. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 21su Rai 3. I servizi e le inchieste diLe vite di Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarella sono state sacrificate sull’altare dell’aspirazione italiana verso una maggiore indipendenza? Ma chi sono i veri responsabili delle loro morti? Queste domande, ancora oggi senza risposta, continuano a echeggiare, gettando un’ombra sulla verità storica e minando il legame tra cittadini e politica.