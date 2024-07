Podio dei sindaci ecco perché Bologna arretra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Confesso di non aver preso visione direttamente della classifica deidiffusa nei giorni scorsi in base ad una classifica del Sole 24 ore, ma alcuni amici mi hanno spiegato che il primo cittadino diè passato dal 20esimo al 37esimo posto. MI chiedo come sia possibile che una città moderna e amata dai turisti comepossa vedere retrocedere il proprio sindaco. Che abbia influito l'operazione dei 30 all'ora, tanto contestata?Filippo BenassiRisponde Beppe Boni Il quadro offerto dall'analisi del Sole attraverso l'Istituto Noto sondaggi è il seguente. Il sindaco Matteo Lepore è in netta discesa e scivola effettivamente al 37esimo posto con il 54,5% dei consensi e perde il 7,4% rispetto al giorno dell’elezione nel 2021, dal 61,9%. La valutazione dello scorso anno, invece, si attestava al 56,5%: si registra un calo di 2 punti percentuali.