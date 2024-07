Perché il betacarotene è importante in estate ma anche tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 21 luglio 2024) Con i primi “bagni di sole” in spiaggia o in piscina, non manca mai chi cerca di fare scorta diattraverso una scorpacciata di carote. Ciò accade, nonostante sia ampiamente provato quanto questo carotenoide risulti utile per fissare l’abbronzatura, circa la sua assunzione esistono ancora tanti falsi miti. Innanzil’alimentazione deve essere varia. Soprainquando il rischio di disidratazione è più concreto. Le carote, del resto, non sono l’unico ortaggio ricco di. Inoltre, è sempre necessario conoscerne i dosaggi. La quantità giornaliera consigliata di Beta-carotene va dai 2 ai 4 milligrammi. Assumerne di più non serve.