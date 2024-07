LIVE Italia-Giappone 27-7 Test Match rugby in DIRETTA | azzurri avanti dopo il primo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

07:55 Ottimoper gli, peccato per una leggerezza della nostra difesa agià terminato, era importante non fare entrare ilin partita. Glistanno dominando dal punto di vista fisico, ma anche sulla velocità, che sulla carta dovrebbe essere il punto forte dei nipponici, Capuozzo sta facendo la voce grossa. 43? Meta trasformata, ilfinisce qui. 42? Riley trova la prima meta della partita per il. 41? Palla persa indagli, c'è vantaggio per il. 39? Ultima mischia ordinata delcon inserimento per l'. 36? Garbisi trasforma anche questa meta, vantaggio enorme. 35? ANDIAMOOOOOO! Magia di Capuozzo che fa lo slalom e supera tutti gli avversari, facendosi praticamente tutto il campo da solo, poi Zambonin finalizza e trova la meta.