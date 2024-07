LIVE Atletica Europei U18 2024 in DIRETTA | ultime gare della kermesse gli azzurri difendono il medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:40 Sbagliano tutte a 4.20 nel salto con l’asta femminile. Buona notizia per la norvegese Matilde Njerve, l’unica ad aver superato 4.15 con il primo tentativo. 19:37 Terminata anche la seconda ed ultima heat dei 1500 del decathlon. Vittoria e record dei Campionati per il portoghese Denis Hrabar in 4:24.83. Classifica generale che sorride all’estone Tristan Konso, che si aggiudica la medaglia d’oro con 7549 punti. Argento allo svedese Liam Da Silva (7318), bronzo al francese Kilian Trochain (7290). 24° posto finale per Matteo Sorci con 6645 punti. 19:33 Che tenacia per le ragazze dell’asta. Primati personali a 4.15 per la svedese Beate Pott e per la ceca Nicole Krutilova, che raggiungono così Njerve. 19:29 Salto da medaglia d’oro intanto nell’asta femminile per la norvegese Matilde Njerve, che balza a 4.15 con il primo tentativo.