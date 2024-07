Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 luglio 2024) Laha raggiunto un traguardo significativondo gliin termini di disponibilitàdialimentari pro capite, segnando un notevole cambiamento negli standard nutrizionali globali. I dati forniti dalla Fao evidenziano un indicatore importante di una moderna qualità della vita, che alcuni commentatori e politici occidentali ritenevano impossibile da raggiungere.o specifico nel 2021 laha raggiunto un apporto giornaliero di 124,61 grammi dipro capite contro i 124,33 grammi degli americani. Per fare un paragone, in Giappone l'apporto proteico giornaliero pro capite,o stesso anno, era di 91,99 grammi, in Corea del Sud di 108,31 grammi, negli Emirati Arabidi 113,63 grammi e in Australia di 119,55 grammi.